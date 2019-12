Sequestrato capannone di confezioni: 16 cinesi senza contratto, 5 irregolari

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSSANO VENETO -ieri pomeriggio alla ditta "Confezioni Xia di Xia Suihao" situata in via Meucci 5 a, di cui è titolare un cinese residente a, nell'ambito dell'attività di prevenzione eportata avanti dal commissariato di Bassano, unitamente a personale dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, del servizio Spisal dell'Ulss 7 Pedemontana, dell'Inail-Inl della città del Grappa e della polizia locale di Rossano.Durante l'accertamento, all'interno del capannone sono state identificatedelle qualiE' stato rilevato, inoltre, che lo stabile era privo di qualsiasi dichiarazione di conformità prevista. Inoltre in una zona del fabbricato erano stati adibiti, in modo abusivo, dei locali ad uso dormitorio prive di vie di uscita e di emergenza.Constatata la flagranza del reato di sfruttamento del lavoro clandestino e considerate le gravi carenze riscontrate in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, si è proceduto al sequestro della porzione di fabbricato adibito a laboratorio. Il sequestro è stato operato a carico di Youyu Zhou, 45 anni, nato in Cina e residente a(Treviso), in via Molini 109, che risulta ora indagato per sfruttamento del lavoro clandestino.