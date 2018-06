«Male alle elezioni»: si dimette l'intero direttivo della Lega

di Luca Pozza

ROSSANO VENETO - Svolta politica indove tutti e tre i componenti della sezione locale del "Carroccio" - Clemente Peserico, Valentino Ganassin e Paolo Trentin - hanno rassegnato le proprie dimisioni, che sono state comunicate al segretario di sezione e alla segreteria provinciale del partito.«A seguito del deludente risultato ottenuto alle- spiegano in una nota i tre dimissionari - si ritiene che l'attuale direttivo della sezione di Rossano Veneto debba farsi carico della responsabilità di un risultato diametralmente opposto a quello delle politiche che hanno visto il movimento trionfare. E' chiaro che con tale voto l'elettorato di Rossano non ha gradito o peggio ancora, ha contestato con il voto, le scelte del direttivo dell'attuale sezione in merito alla strategia elettorale e al candidato sindaco».«Risulta chiaro - conclude la nota - ladella locale sezione che i sottoscritti ritengono attuare mediante le proprie dimissioni».