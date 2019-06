Pauroso frontale all'alba tra tir e auto: grave una donna del posto

di Luca Pozza

ROSA' - Sonodi unacoinvolta all', poco dopo le 5.30, in unavvenuto lungo la strada statale 47, nei pressi dello svincolo di Rosà, che ha visto coinvolto un autoarticolato e una Skoda, alla cui guida c’era la donna. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata dal distaccamento di Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle lamiere contorte l'automobilista, rimasta incastrata nell’abitacolo del mezzo finito contro il muro del sottopasso del ponte dopo lo scontro contro il mezzo pesante.La settantenne è stata presa in cura dal personale del Suem 118, che l’ha stabilizzata sul posto per poi trasferirla con l'ambulanza all'ospedale San Bassiano. Illeso l’autista polacco del mezzo pesante, che viaggiava in direzione Trento, mentre la vettura procedeva in senso opposto. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, causato dall'invasione della corsia opposta da parte di uno dei due mezzi. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.