ROSA' (VICENZA) - La notte scorsa, poco dopo le 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini a Rosa' per un principio di incendio in un. I pompieri intervenuti sul posto con due automezzi, hanno spento le fiamme evitando la propagazione all'intero edificio.Danneggiate le due porte d'ingresso del negozio oltre una vetrina all'interno. Divelto anche un tombino all'ingresso dell'attività commerciale. Le cause del principio d'incendio disono al vaglio dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.