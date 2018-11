Rogo gigantesco, 400 tonnellate di fieno: da 20 ore si tenta di spegnerlo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO D'EZZELINO - Maxi intervento in corso da parte dei vigili del fuoco al lavoro19 novembre in via Lanzarini, presso l’azienda agricola. Squadre di Bassano, Thiene, Vicenza, Castelfranco e Cittadella sono convenute sul posto per spegnere un. Il rapido intervento dei pompieri all’interno di un capannone è stato provvidenziale pergli animali dall’adiacente stalla e l’abitazione dei titolari che alle 18.45 avevano allertato il 115. Ingenti i danni, da quantificare. Le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, anche con lodei residui del fieno per evitare lo sviluppo di focolai, dovrebbero concludersi nel pomeriggio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Bassano che hanno avviato un’indagine. Non è stato escluso il dolo.