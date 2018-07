Si chiude la vela, precipita con il parapendio: turista miracolato

di Luca Pozza

ROMANO D'EZZELINO - Può dirsi miracolato ilcoinvolto oggi pomeriggio in un incidente mentre volava con il suo parapendio nel territorio di Romano d'Ezzelino, ai confini con il Trevigiano. Attorno alle 16 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, dopo la chiamata di un testimone chea metà del Sentiero n. 952 del cavallo.L'elicottero diha imbarcato un soccorritore per dare indicazioni raggiungere velocemente il luogo, dove è stato individuato il pilota, illeso e a terra: si tratta diSecondo quanto ricostruito l'uomo era in volo quando si è chiusa la vela all'improvviso: a quel punto ha azionato l'emergenza ma è caduto tra gli alberi del pendio boscato, senza riportare fortunatamente conseguenze.Il tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio ha recuperato l'uomo con un verricello, per trasportarlo a valle e affidarlo ai soccorritori che lo hanno accompagnato al campeggio in cui risiede in questi giorni.