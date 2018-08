Rogo alla ex Lamatel: denunciati 5 ragazzi di 14 e 15 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALSTAGNA - Gli undici ragazzini diche poco dopo le 22 di martedì per una bravata estiva hanno dato fuoco a cumuli di cartone e bancali in legno posizionati davanti alla dismessa azienda Lametal per restare nella zona ad assistere all’intervento dei pompieri ed essere così subitodai carabinieri di Bassano hanno ricevuto una doppia ramanzina: prima da parte dei militari del capitano Adriano Fabio Castellari e poi dai genitori. Tra mercoledì e ieri i ragazzini convocati al comando di Bassano hannoe ammesso di avere compiuto un gravissimo errore.che hanno materialmente appiccato il fuoco sono stati. Gli altri sei amici che hanno assistito da spettatori non subiranno provvedimenti. I cinque denunciati, residenti a Valstagna e Pove, saranno chiamati a rispondere della loro azione dal tribunale dei minori di Venezia.