Rogo nel box auto: divorati due mezzi Sospetto dolo: indagini in corso

NOVE - Paura questa notte in via Ca' Boina per un incendio scoppiato nela un’abitazione privata: sono andate distrutte lediesel parcheggiate all’interno. C’è ilL'allarme al 115 è stato lanciato verso le 3.30 quando le fiamme hanno fatto balzare dal letto i residenti nella strada. È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa che ha lavorato perper spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo.Sono intervenuti anche i carabinieri di Nove per ricostruire la dinamica dell'incendio e avviare un’indagine con i tecnici dei pompieri: c’è il sospetto del dolo per la violenza del rogo che ha distrutto due auto e danneggiato seriamente il box.