Rocciatore padovano "vola" dal Baffelan: salvato dal soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Brividi di paura oggi 14 Agosto nel primo pomeriggio per unpadovano di 45 anni, che da primo di una cordata a tre èsull'ultimo tiro della Via Berti - Carugati sul monte, nelle Piccole Dolomiti. Gli amici di cordata alle 13.30 hanno allertato il 118 che ha attivato il. Una squadra di sette soccorritori è partita in direzione del luogo dell'incidente: ha risalito il Boale del Baffelan per attrezzare la calata e raggiungere l'infortunato dall'alto, legato alle corde diaiurzza perchè la presenza diaveva obbligato l'elicottero di Verona emergenza ad atterrare in attesa al. Fortunatamente le nuvole si sono diradate e così l'eliambulanza si è avvicinata: il tecnico di elisoccorso ha recuperato con unil rocciatore ferito a una gamba. I soccorritori hanno proseguito poi le, sulla verticale dove si trovavano i, per aiutarli a uscire dalla via e a rientrare a valle.