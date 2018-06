Profugo di Cona spaccia nei bagni della stazione e picchia un agente

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO – Lotta alloda parte della, luogo scelto per lo smercio di droga. Agenti in borghese con l’ausilio di una videocamera hanno registrato movimenti sospetti e nella serata di ieri, 19 giugno, alla guida del comandante Giovanni Scarpellini hanno fatto un blitz. Alle 20.30 un uomo, con casco da motociclista in testa, è entrato nei bagni davanti ai binari, seguito subito dopo da un altro uomo. Appena entrati, la videocamera ha registrato uno scambio: il secondo uomo ha estratto dalla bocca una piccola confezione per cederla in cambio di banconote.Usciti dalla stazione i due hanno preso strade diverse. Il motociclista è stato fermato e messo di fronte alle proprie responsabilità ha ammesso l'acquisto di due palline di cocaina per 20 euro. Nell’identificazione ha consegnato agli agenti la cocaina per 0,565 grammi. Lo spacciatore salito in bicicletta nel riconoscere un agente in borghese ha abbandonato la bici, si è messo a correre, ha perso le ciabatte, ha continuato la fuga a piedi nudi sempre rincorso dall’agente ha quindi oltrepassato i binari, per raggiungere in via Baccarini dove si è nascosto in una siepe. Rintracciato dall’agente lo ha aggredito prima di essere ammanettato. Condotto al comando di via Pasini è stato identificato: si tratta del nigeriano Endurance Akhidenor, classe 1989, domiciliato a Cona (Ve), in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Venezia il 9/4/18 e in scadenza il 16/8/18 con lo status di "richiedente asilo". L’africano è stato arrestato per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Trattenuto in camera di sicurezza questa mattina al tribunale di Vicenza nell'udienza di convalida con rito direttissimo, ha patteggiato la pena di 6 mesi di reclusione.