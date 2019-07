Vitello precipita in una voragine di oltre tre metri /Il salvataggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROANA - Alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’altopianoper salvare undel terreno profonda oltre tre metri.L’animale è caduto all’interno senza alcuna possibilità di venire fuori. I pompieri arrivati sul posto con un fuoristrada, si sono calati nel crepaccio, riuscendo a passare delle cinghie intorno all’animale e con l’ausilio del verricello del fuoristrada e degli operatori, che hanno sostenuto l’animale a tirarlo fuori. Il vitello è stato portato in stalla presso malga Verena e domani sarà visitato da un veterinario. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. La voragine già censita sarà segnalata al comune per essere messa in sicurezza.