Traffico in tilt sulla "strada della neve": tamponamento fra 4 auto

di Vittorino Bernardi

ROANA - Traffico in tilt questa mattina, in un orario di punta per il, lungo la Provinciale 349 in direzione di Asiago a causa di un tamponamento multiplo: paura e contusioni per alcuni passeggeri.Per mettere in sicurezza le auto incidentate e rendere libera la circolazione è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Asiago che ha lavorato per. Sul posto per i rilievi su legge sono interventi i carabinieri della locale stazione.