In 200 al primo raduno dei Rebeschini: a Roana arrivati da tutto il mondo

di Luca Pozza

ROANA - Sono circa 200 i partecipanti al, in corso di svolgimento, con un’intera giornata dedicata ad amicizie ritrovate, legami famigliari dispersi ed a raccogliere i racconti di questo "ceppo" distribuito di tutto il mondo.Sono tanti i Rebeschini partiti dalla contrada roanese che porta il nome di famiglia per andare in tutti e cinque i continenti. Così tanti che l’organizzazione, tutti Rebeschini ovviamente, sta utilizzando il palasport roanese situato sulla sponda del laghetto Lonaba. La giornata è iniziata al mattino (i primi arrivi sono avvenuti alle 8) con la registrazione e consegna gadget ai partecipanti seguita dalla Messa: quindi mezzogiorno aperitivo, pranzo, storie e racconti ed infine musica dal vivo che proseguiranno sino alla tarda serata.Dalle ricerche compiute il paese straniero con il maggior numero di Rebeschini è il, seguito dalla Francia, dagli Stati Uniti (in particolare nello stato del Washington), Gran Bretagna, Romania e Australia. Nel Veneto molti si sono stabiliti nel Padovano a causa del profugato. Attualmente a Roana ci sono 63 famiglie Rebeschini.