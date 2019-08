Il camion perde il carico e trancia un tubo del gas a Roana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROANA (VICENZA) - Alle 15:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante a Canove di Roana per, il cuiè statodalla perdita parziale del carico di un camion.Un tavolone di legno caduto dal mezzo pesante, ha divelto completamente il contatore, producendo una perdita sul tubo di media pressione del gas. I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza il luogo ed evacuati i residenti prospicienti la perdita e bloccato la strada. La perdita è stata tamponata con dei cunei riducendo notevolmente la fuoriuscita fino all'arrivo dei tecnici della rete del gas. I manutentori della rete gas hanno provveduto a far intervenire anche uno escavatore per intervenire per il ripristino della fornitura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.