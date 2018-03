Rogo nella notte, auto distrutta dalle fiamme: è un atto doloso

di Luca Pozza

ROANA -in uno dei centri dell'Altopiano dei Sette Comuni: poco prima delle 6, isono intervenuti in un parcheggio interno di un condominio in via Maggiore a Roana per l’incendio di una Fiat Fiesta. All’arrivo sul posto dei due mezzi la: i pompieri hanno circoscritto e poi spento il rogo, evitando che le fiamme potessero coinvolgere anche le altre autovetture parcheggiate a fianco.Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Canove. La Ford Fiesta era stata parcheggiata dal proprietario, un residente del luogo, nella serata di ieri, quindi è da escludere un problema elettrico: quasi sicuramente si tratta di un atto doloso. Le operazioni di completo spegnimento e i rilievi dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 9.