Tornano a scuola a 50 anni dal diploma: era il 1968...

di Roberto Lazzarato

BASSANO. Dopo cinquant’anni ritornano a scuola. Non sui banchi, ma nell’aula magna. Il tempo vola ma non per un gruppo di ultrasessantenni diplomati dell’di Bassano che, in coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico, sono ritornati a scuola per essere ricevuti dalla dirigente uscentee il nuovo reggenteper la prestigiosa ricorrenza del. Un evento per rinvigorire un legame protrattosi nel tempo con l’Istituto Tecnico bassanese frequentato anche dai figli e nipoti degli ex alunni diplomati nel ’68. «Questo incontro è un avvenimento importante - ha sottolineato il nuovo reggente del Fermi, Giovanni Zen - che racconta la vita delle persone che lo vivono, si incontrano e sentono che.»I diplomati della «» dell'Istituto Tecnico Industriale bassanese,, unita da un legame inalterato nel tempo, si sono incontrati, come fanno regolarmente allo scoccare di ogni lustro, un caso forse unico in Italia, per festeggiare il 50° anniversario del diploma, conseguito nello storico. Presenti anche numerosi insegnanti con i quali il feeling non si è mai affievolito, grazie ad un rapporto di reciproca stima e simpatia.«Il ritorno in questo istituto per celebrare il 50° anniversario del diploma - ha ricordato la preside uscente Maria Cuccaro - sottolinea il vostro.»Nell’aula magna è stato anche proiettato un emozionante dvd che ha fatto rivivere momenti indimenticabili, dalle rare e preziose immagini dei tempi di scuola, alle tante tappe degli entusiastici incontri dal 1968 ai giorni nostri, una carrellata di emozioni per suggellareMolto apprezzate le considerazioni dell’insegnante, in tempi non facili per la scuola dell’epoca, sulla serietà, l’impegno e le capacità palesate dagli ex alunni, che hanno poi dimostrato, ed un affiatamento che li vede ancora uniti per ricordare, dopo 50 anni, un avvenimento importante della loro vita.Non un amarcord velato di malinconica nostalgia, bensì un evento festoso e pieno di allegria per i ‘periti meccanici’ della mitica «5 BM» pressoché al completo, conclusosi con l’incontro conviviale Al Pioppeto ed un simpatico ricordo per ricordare il 50° anniversario del diploma.