Pratiche in ritardo: 57enne insulta assistente sociale, morsi e graffi ai due poliziotti

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO - All'interno delha fatto scoppiare il caos, insultando e minacciando un'assistente sociale, alla quale si era rivolta nel tardo pomeriggio di ieri assieme al fratello (e alla compagna di quest'ultimo) per alcune. La donna, Joy Olugbenga, 57 anni, originaria della Nigeria, residente a Grumolo delle Abbadesse, regolare in Italia, si è arrabbiata dopo essere stata invitata ad aspettare fuori i parenti: a quel punto è stato chiesto l'intervento sul posto della polizia locale, che ha l'ufficio a fianco e successivamente di una pattuglia dei carabinieri, chiamati da altri dipendenti del Comuni, preoccupati per le urla.La donna, nonostante la presenza dei militari, non si è calmata e ha iniziato anche nei loro confronti ad inveire allo stesso modo,i due agenti della polizia locale che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 2 e 21 giorni. Gli uomini dell’Arma, dopo aver immobilizzato la donna e considerato il suo stato di agitazione, richiedevano l’intervento sul posto del Suem 118 che ha provveduto a trasportarla all'ospedale di Vicenza, dove nonostante la presenza dei carabinieri che ha continuato a dare in escandescenza. Per lei è scattato l'