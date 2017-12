Violenta rissa a tre all’esterno della discoteca: occhi neri e denti rotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA – Una violenta rissa si è consumata all’in via Zamenhoff. Gli agenti della polizia di Stato intervenuti alle 5 di ieri 29 dicembre hanno trovato, con gli occhi neri, la faccia tumefatta e qualche dente rotto, un albanese di 25 anni residente a Vicenza e due marocchini di 24 e 27 anni rispettivamente di Vicenza e Padova. Identificati i trei motivi che hanno scatenato la rissa, iniziata all’interno del locale.Dalla prima ricostruzione della polizia i tre nella zona fumatori hanno dato vita a una discussione tanto animata e urlata che sono stati portati fuori in strada dal servizio d’ordine del locale. E all’esterno la discussione è proseguita, violenta, conclusa con l’arrivo di una volante della questura. La polizia sta indagando sull’episodio: l’albanese e il marocchino residente a Vicenza sono noti alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti.