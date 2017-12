Lite con coltello da cucina tra coinquilini: un ferito

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Una violenta lite adtra due africani, un sudanese e un somalo, coinquilini in un appartamento della centralissima via Pasini ha messo un subbuglio il vicinato, con intervento dei carabinieri di via Maraschin. I militari del maggiorequesta mattina hanno denunciato a piede libero, titolare di protezione sussidiaria. Nel corso di una urlata lite, scoppiata per futili motivin il 25enne ha aggredito con un coltello da cucina il proprio coinquilino, il somalo C.M.M. di 18 anni, pure titolare di protezione sussidiaria.messi a segno: al collo e alla spalla sinistra. Prontamente intervenuti i carabinieri di via Marascghin hanno bloccato l’aggressore,. Sono intervenuti i sanitari del Suem di Santorso che hanno accompagnato il giovane somalo all’ospedale Alto Vicentino per la medicazione e suturazione delle ferite da arma da taglio.