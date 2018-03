C'è il pericolo di nuove frane, Provinciale 65 del Tretto chiusa

di Vittorino Bernardi

SCHIO - I massi franati sabato in prossimità dilungo la Provinciale 65 del Tretto hanno indotto la Provincia, con la società Vi.Abilità, a emettere oggi un’per la presenza di alcunisulla strada. Per le prossime ore è programmato un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici di VI.Abilità per definire gli interventi così daper riaprirla al transito. Con l’ordinanza in vigore, seguendo l', i veicoli provenienti da Schio e Santorso che percorrono l’arteria in direzione Sant'Ulderico arrivati in corrispondenza dell'intersezione con via A. Bassi devono svoltare a destra lungo quest'ultima, percorrerla fino a raggiungere San Rocco e proseguire verso contrada Zovi fino a raggiungere l'intersezione con contrada Covole, quindi svoltare a sinistra e successivamente ancora a sinistra lungo la Provinciale 65 così da raggiungere Sant'Ulderico. Ilè comunque garantito.