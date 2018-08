Rimosse 6 panchine dal parco dello spaccio: «Portiamo le sedie da casa?»

di Roberto Cervellin

VICENZA - Lelasciano ile i vicentini si ribellano. E' rivolta contro la decisione del sindacodi rimuovernedall'area verde che sorge a pochi passi dal mercato nuovo. «Per sederci dobbiamo portare le sedie da casa? Anziani e famiglie dove vanno?», chiede qualcuno sui social.Le panchine erano il giaciglio preferito diNon solo. Secondo alcuni residenti si consumavano anche. Di qui la task force del primo cittadino che, oltre a togliere le panche incriminate, ha fatto potare laL'obiettivo, ha detto, è ripristinaree garantireIn zona, ha aggiunto il Comune, sia di giorno che di notte, anche dopo la chiusura del parco, si incontranointenti a spacciare, fare sesso e a drogarsi noncuranti delle abitazioni vicine. Per la manutenzione si pensa ora ai«Vorremmo creare delle squadre che si occupino del riordino dei parchi - ha annunciato Rucco - perché pulizia significa decoro».Ma pagina Fb del Comune è polemica. «Perché non si aumentano i?». «I problemi vanno, non allontanati». «A questo punto potrebbero chiudere il parco». Insomma, molti vicentini non ci stanno. Sulla vicenda, l'assessore alle infrastruttureè stato chiaro: "Togliere 6 panchine - 3 delle quali verranno collocate nel parco die le altre dove servirà - i, mentre sfoltire la vegetazione eviterà il formarsi di».