Sberla alla figlia 12enne ribelle: il padre finisce a processo

VICENZA - Un papà di 51 anni èper uno schiaffo dato, all’epoca 12enne. L’uomo, K.S., di origini albanesi e residente a Sovizzo deve difendersi in tribunale dall’accusa diformulata dalla procura, secondo la quale più volte avrebbe alzato le mani sulla figlia.L’episodio contestato risale al pomeriggio del, quando la ragazzina disobbedì al papà, uscito per una commissione: doveva rimanere a casa ad accudire il fratello più piccolo. Rientrato il papà trovò il figlio da solo, la 12enne era uscita con delle amiche. Rintracciata fuori casa l’uomoalla figlia per. Sberla raccontata dalle amiche alle loro mamme, che segnalarono l’episodio a scuola. Il presideche avviarono un’indagine, con la ragazzina ascoltata in forma protetta a confermare l’episodio davanti alle amiche e raccontare di. Il processo avviato con l’ascolto di alcuneriprenderà a marzo con la convocazione di altri testimoni.