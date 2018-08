Recuperato in montagna un cane caduto in un fossato verticale

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Il Soccorso alpino si occupa anche di salvataggi di animali da compagnia, come accaduto ieri sul monte Pasubio.i proprietari di un cane caduto in unhanno chiesto aiuto al Soccorso alpino di Schio. In una passeggiata tra i boschi, probabilmente per inseguire una preda il cane è sfuggito all’attenzione dei padroni ed è caduto in una, senza poter più risalire. Due soccorritori che si trovavano alhanno raggiunto il luogo dove si trovava la bestiola e si sono calati per diversi metri sulla verticale. Una volta scesi il cane si èe si è fatto assicurare: così è risalito con i soccorritori che lo hanno immediatamente consegnato ai proprietari.