Esce per pescare e svanisce, la salma galleggiava nel canale

POJANA MAGGIORE - Una tragedia si è consumata lungo la, dove alle 10 di ieri, primo maggio, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo di 80 anni,a, del quale non si avevano più notizie da domenica. Uscito da casa con canna, lenza ed esche per pescare l’anziano, con i familiari in ansia a denunciare la scomparsa. Ieri mattina la tragica scoperta con intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita di Rino Bartolo.è la probabile causa del decesso.