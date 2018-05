Va a trovare il figlio nel bosco, colpito da un masso: miracolato

di Luca Pozza

RECOARO TERME - Può dirsi miracolato un, A.G., 68 anni, residente a Recoaro Terme, che attorno all'ora di pranzo è andato a trovare il figlio impegnato a lavorare nel bosco, in località Gabiola, nello stesso comune recoarese. Per cause in corso di accertamento l'uomo è stato, evitando dunque per pochi centimetri di essere colpito al capo.A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato proprio il figlio dell'uomo, richiamato dalle grida del padre. Vista la zona molto impervia sul posto è giunto il, che ha chiesto l'intervento di un elicottero, decollato dall'ospedale di Treviso. Medico e tecnico dell'elisoccorso, sbarcati con un verricello di 40 metri, gli hanno prestato le prime cure, lo hanno imbarellato e recuperato per trasportarlo all'ospedale di Vicenza con una probabile frattura alla spalla. Sul posto anche il personale sanitario del Suem 118.