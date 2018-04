di Maria Elena Mancuso

SCHIO - Più dicoinvolti tra Schio e Bassano,contattate. E poi ancora un video realizzato con la partecipazione dell’, oltre a due eventi aperti alla cittadinanza.Questi i numeri di, un unico progetto fatto di tante iniziative e portato avanti nei territori dell’e delda 14 mesi, con lo scopo di sensibilizzare sulla parità di genere, oltre che prevenire eUn progetto che ha fatto rete sul territorio coinvolgendo numerosi enti pubblici e privati. In prima linea cinque partner sostenuti della: la onlus, la cooperativa, l’associazionee poi ancora le cooperativeCon loro i, innanzitutto, e poi le amministrazioni diche hanno dato il proprio patrocinio.Un progetto che nasce con la volontà di dar seguito e ampliare, sia geograficamente che nella sostanza, quanto già realizzato, ad esempio, nell’ambito del “Collettivo sartoriale” di Schio.«Percorsi d’, quindi, ma anche di», ci spiega Valentina Sperotto, coordinatrice del progetto.«Incontri individuali e di gruppo per aiutare. Supporto psicologico, orientamento formativo e tirocini lavorativi, sono state le iniziative attivate durante questi mesi. Di pari passo, però, abbiamo deciso di fare qualcosa anche dal punto di vista della sensibilizzazione. Nelle, con le “”, percorsi formativi rivolti agli insegnanti e agli studenti che porteranno avanti un percorso di “”.E poi un ciclo d’incontri per i giornalisti dei, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto, per aprire un dialogo sul loro ruolo nella comunicazione in merito alle tematiche di genere., è stato inoltre girato in collaborazione con l’».Ma ancora tre iniziative saranno realizzate tra aprile e maggio.«Si tratta die di un progetto rivolto alle aziende. Martedì 24 aprile la presentazione del libro “Alfabeto d’origine” della scrittrice e femminista Lea Melandri al Lanificio Conte di Schio. Il 10 maggio, invece, lo spettacolo “La semplicità ingannata” che andrà in scena al Teatro Civico di Schio.Sempre a maggio, infine, per i responsabili delle Risorse umane di alcune, si terrà un incontro informativo sui vari aspetti legati alle molestie sul luogo di lavoro».