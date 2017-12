Ladre in azione, razziano lo spogliatoio della ragazze del Bassano calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Tre giovani donne,, con l’inganno hannolo spogliatoio delleimpegnate in campo per un allenamento serale: il bottino è di. Il fatto è accaduto nel fine settimana.Due ragazze, curate nell’aspetto e dai modi gentili, sono entrate nell’impianto sportivo di via Colomba in cerca di una dirigente nella palazzina degli spogliatoi. Trovata una responsabile hanno finto di essere interessate all’attività della società,. Una serie di domande formulate per distrarre la dirigente e permettere così a una terza ragazza, complice, di entrare nello spogliatoio della squadra che milita in serie C, rovistare nelle borse delle giocatrici,per centinaia di euro e dileguarsi velocemente, non vista. La razzia è stata scoperta dalle giocatrici al rientro nello spogliatoio al termine dell’allenamento. Con denuncia alle forze dell'ordine.