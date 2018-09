Razzia al magazzino comunale: rubate attrezzature e un furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VAL LIONA - Razzia per almenodi valore al magazzino comunale, presso gli impianti sportivi della frazione di Grancona. L'altra notte, sotto la pioggia, gli ignoti ladri sono penetrati nell’area del magazzino dal retro, dalla zona dei campi, e forzando l’della finestra del bagno sono entrati all’interno dove hanno fatto razzia di attrezzature varie di facile vendita sul mercato nero: un compressore, trapani, avvitatori, tagliaerba e decespugliatori.La refurtiva è stata caricata su un furgone Iveco Daily con le insegne e l'iscrizione "Comune di Val Liona" sulle portiere, utilizzato dai ladri per darsi alla fuga aprendo il portone e il cancello come fossero operai al lavoro. Oltre il danno (coperto da assicurazione) la: in questa settimana erano in programma lavori di manutenzione, tipo sfalci del verde pubblico, che saranno eseguiti una volta acquistate le necessarie attrezzature. Il raid è stato denunciato ai carabinieri di Sossano che hanno avviato le indagini con l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza del magazzino.