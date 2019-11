Fatture false, la Guardia di finanza sequestra beni per 800 mila euro

di Luca Pozza

VICENZA/UDINE - Ci sono società con sede anche nelletra quelle coinvolte nella mega-operazione della Guardia di Finanza di Ravenna che ha eseguito ila carico di una società del Ravennate del settore della manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche nell'ambito di un'inchiesta su false fatture. Il sequestro è scattato sulla base di specifica ordinanza emessa dal Gip ravennate su richiesta della locale Procura.Il, è statopere, in concorso con il fratello, anche perSecondo le verifiche delle Fiamme Gialle, tra il 2012 e il 2015 la società in questione aveva usato fatture relative a operazioni ifittizie emesse da società delle province di Milano, Udine e Vicenza rivelatesi vere e propriecome tali prive di reale consistenza economica.In questo modo, secondo l'accusa, l'impresa era riuscita a ottenere un illecito risparmio fiscale pari a circa mezzo milione di euro. Inoltre, subito dopo l'avvio delle attività ispettive, l'amministratore della società aveva costituito una nuova compagine societaria, poi intestata al fratello, a beneficio della quale aveva trasferito due immobili fino a quel momento di proprietà della società sottoposta a controllo. In questo modo i due immobili erano stati temporaneamente sottratti alle azioni creditorie del Fisco e proprio nella fase in cui gli accertamenti della guardia di Finanza iniziavano a fare luce sulle presunte frodi fiscali.In esecuzione al decreto del Gip, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro le disponibilità finanziarie della società che avrebbe beneficiato delle false fatture e del suo amministratore, un appartamento di proprietà di quest'ultimo oltre agli immobili che l'uomo avrebbe fraudolentemente cercato di sottrarre al fisco.