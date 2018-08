Rapina in un negozio: titolare ferita con un coltellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Momenti di panico ieri pomeriggio all’interno di un negozio in centro per una. Verso le 17 un italiano tra i 30 e 40 anni è entrato nellain viale Trieste 111: ha atteso di essere solo con la commerciantedi 66 anni e distraendola con un'informazione ha afferrato la sua borsa appoggiata sul bancone. La commerciante è riuscita ad afferrare la tracolla della borsa. L'uomo da una tasca ha estratto une ferito a un braccio la donna che, dolorante, ha mollato la presa. Il rapinatore è così uscito in strada e si è dileguato con la borsa, contenente soltanto documenti. Sandrina Marzegan ha telefonato al 112 per segnalare il fatto condello scippatore, probabilmente ripreso in strada dalle telecamere installate nella zona. Sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno accompagnato la donna al pronto soccorso peral braccio.