Rapina con spray urticante: aggredito un 24enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Alle 1 di ieri 29 agosto i carabinieri sono intervenuti in via Granatieri di Sardegna presso il bar “All’arco” su chiamata diresidente in città. Il giovane ha dichiarato ai militari che poco prima, all’esterno del bar, era stato avvicinato da un uomo di nazionalità straniera che dopo averglie spruzzato sul visolo ha derubato delper fuggire subito dopo. I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e identificare il presunto aggressore. In soccorso del 24enne serbo che lamentava escoriazioni al braccio destro e una lacrimazione a un occhio sono intervenuti i sanitari del Suem del San Bortolo.