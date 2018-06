Tre minorenni nomadi rapinano di orologio e bracciale un 80enne

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Momenti di paura attorno alle 18 di ieri in viale Margherita per un anzianoda due ragazzi e una ragazza. Un 80enne a passeggio è stato avvicinato dal terzetto con la banale scusa di chiedere l'ora. Immediata è scattata l’: i tre strappano all’anziano orologio e bracciale,(valore oltre 2.500 euro) e tentano, senza successo, di appropriarsi di una catenina d’oro al collo perlungo viale Margherita. Pur scosso l’80enne ha chiamato la polizia locale. Sono entrate in azione quattro pattuglie, con successo: grazie allain meno di un’ora i due ragazzi sono stati individuati sotto un’auto in sosta lungo via Legione Gallieno e la ragazza in un bar di via Santa Bertilla. Nella fuga i tre sono riusciti a nascondere orologio e bracciale. Portati al comando sono stati identificati:arrivati da fuori Vicenza. Sono statie affidati a una struttura di accoglienza, da dove sonoun’ora dopo per rendersi irreperibili.