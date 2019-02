Banditi armati rapinano il supermercato poi la fuga in bicicletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOVIZZO - Rapina a mano armata e fuga in bicicletta: così hanno agito l’altro pomeriggio i due individui che hanno assaltato il supermercato “Dpiù” di via Risorgimento. È stata una, attorno alle 16.30 due individui con unsono entrati nel supermercato e si sono diretti alle casse, tra lo stupore e la paura dei clienti uno di loro ha estratto dal giubbotto una pistola eha gridato in italiano: «Questa è una rapina, fuori i soldi». Il dipendente del supermercato ha consegnato il contante in cassa: 500 euro circa. Arraffato il denaro i due individui sono usciti e si sono. Subito è scattato l’allarme al 112. Giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Valdagno hanno raccolto le testimonianze e poco dopo nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta hanno trovato e sequestratodai due rapinatori. È caccia ai due banditi: le indagini proseguono con la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza attivi in paese.