Armati di mannaia rapinano la farmacia e le borse dei clienti

BASSANO DEL GRAPPA - Paura ieri sera all’interno della farmacia di, della dottoressa. Alle 18.30 hanno fatto irruzione due uomini con passamontagna calato sul volto:dopo avere chiesto in un buon italiano l’incasso si sono diretti verso il registratore di cassa e l’hanno svuotato. Non soddisfatti, sempre accetta in mano, i due si sono fatti consegnare dalla farmacista e dall’unica cliente (una donna moldava) anche le borse personali per un bottino complessivo di un. La moldava oltre al denaro ha perso i documenti e il permesso di soggiorno. Rapidamente usciti i rapinatori sono saliti su un’utilitaria di colore grigio chiaro, con al volante un terzo complice, che è partita in. La rapina è stata subito denunciata alla polizia di Stato che ha avviato la caccia al terzetto con l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza attiva sulla Statale 47.