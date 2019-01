di Roberto Cervellin

VICENZA - Si può servire con laal prosciutto crudo e burrata o per dessert in undi patate dolci.Ecco sua maestà il. L'erba spontanea, conosciuta come raperonzolo, torna ad arricchire i piatti delin occasione di una rassegna enogastronomica organizzata tra gennaio e febbraio da Confcommercio.Dallaallecon crema zabaione, protagonista della tavola sarà sempre l'ortaggio simbolo della zona che vaUn ortaggio caratterizzato dacoltivato anche in serra, che verrà proposto nell'ambito diin altrettanti ristoranti.Si inizierà ilall'agriturismo Belvedere e si proseguirà il 18 ai Canonici di Barbarano-Mossano. In menu, primi come i trucioli di semola cone mandorle, e secondi quali la lonza di maiale marinata con ranpussoli in agrodolce e insalata. Non mancheranno le pizze con mozzarella, ranpussoli e lardo di Colonnata e nemmeno ilaccompagnato da ranpussoli conditi con lardo e aceto. Il programma delle serate è su www.ristoratoridivicenza.it .