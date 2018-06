Raid punitivo, romeni inseguiti e aggrediti col machete da gruppo di nordafricani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA/CASSOLA - Doppiada Bronx la scorsa notte, in due round: sotto gli occhi di più testimoni due romeni sarebbero statida una decina di persone,davanti al centro commerciale il Grifone nella notte enei pressi della loro abitazione. Entrambi si sono recati al pronto soccorso del San Bassiano per le medicazioni del caso.I carabinieri hanno identificato, la cui posizione è al vaglio dell’avviata indagine. C’è il sospetto di unaper un “pizzo” non pagato da due romeni che operano nella. Poco dopo la mezzanotte e mezza di ieri i due romeni nella loro auto sono stati raggiunti e (pare)da un gruppo di nordafricani, con un uomo a scendere in strada da un’auto armato di. Impauriti i romeni hanno chiamato in aiuto il 112 e sono fuggiti verso casa, con i nordafricani a dare vita a uno. I militari del capitanoin via Capitello Vecchio, nei pressi dell’abitazione dei romeni, hanno fermato euna decina di nordafricani. Il riserbo è massimo: i due romeni si sarebbero rifiutati di pagare la “protezione” a una gang che avrebbe attuato la spedizione punitiva dell’altra sera. Situazione da verificare.