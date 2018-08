Raid all’ecocentro: rubate le pompe di apertura dei container

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAVERA - Ieri è andato in tilt l’di via Stadio, aperto al mercoledì e sabato, gestito dalla cooperativa Mosaico per conto di Alto Vicentino Ambiente: ignoti tra giovedì e venerdì hanno rubato leche apronodella differenziata, rimasti così bloccati con gli utenti costretti a depositare a terra il materiale conferito. Non è tutto perché i ladri hanno rubato il contenitore delle, forse per prelevare il piombo, scassinate le porte del bagno e dell’, senza trovare valori da asportare. La prima stima dei danni supera il migliaio di euro.