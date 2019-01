Ragazzino travolto sulle strisce mentre va a scuola: doppia frattura

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Un ragazzino di 11 anni residente in città questa mattina è statoda un’auto sulla strada verso la scuola: è ricoverato all’ospedale di Santorso con) a una gamba. Poco prima delle 7.30nel percorrere via Giombe, in direzione centro, alla guida di una VW Golf, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale in località Ca' Beregane ha sorpassato un’auto senza avvedersi che era ferma per consentire l'attraversamento di 4 pedoni, tutti dello stesso nucleo familiare, che stavano attraversando da sinistra verso destra.Il 28ennel'urto con uno dei pedoni, un ragazzo di 11 anni che è stato soccorso e ricoverato in ospedale di Santorso, in attesa di essere operato a una gamba per la frattura di tibia e perone. Al conducente della Golf, denunciato all'autorità giudiziaria, è statadalla polizia locale Nordest Vicentino intervenuta con due pattuglie per i rilievi del sinistro e regolare l’intenso traffico in un’ora di punta.