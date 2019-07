Vacanze alternative, "under 24" per otto giorni in servizio civile con gli alpini

di Roberto Lazzarato

BASSANO - Una opportunità per molti giovani di passare un’estate diversa è offerta dall’iniziativa «», riservata a, promossa dalla Protezione Civile del Triveneto e la Sezione ANA Monte Grappa di Bassano. I giovani interessati potranno trascorrere le giornate, dal 26 luglio al 3 agosto, con gli alpini della Sezionein una ‘full immersion’ durante la quale potranno capire, imparare e mettere in pratica tutte le attività in cui la Sezione è impegnata e pernottare per tutto il periodo nellaSono previsti momenti di formazione sulla storia, la tradizione ed il volontariato alpino, verranno fornite nozioni di pronto soccorso, di protezione civile ed antincendio, difesa personale, oltre che informazioni sulla donazione in collaborazione con Aido, Admo e Reparto Donatori di Sangue.A questi incontri si alternerannocon uso delle attrezzature di protezione civile, prove diin Valle Santa Felicita eInterverranno, inoltre, medici dell’Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco, rappresentanti del C.A.I. di Bassano del Grappa e il Comando Truppe Alpine. Sede e base logistica sarà la palazzina comando della Caserma Monte Grappa di Bassano.