Ragazza velata “italiana di nascita”: campagna choc contro i pregiudizi

di Roberto Cervellin

VICENZA - C'è la donna con il velo “”. C'è il senzatetto affiancato dalla scritta “”. Ma si possono trovare anche l'immigrato “architetto di ville e musei” e l'omosessuale “i. A Vicenza sono comparsiper esortare i cittadini a combattere i pregiudizi. Promossa da Consiglio d'Europa e Arci servizio civile nell'ambito del progetto Human Library, l'iniziativa prevede pure la distribuzione di. Protagoniste 4 persone spesso al centro di fatti di cronaca nonché oggetto di discriminazioni. Persone che appaiono sotto forma di disegniper attirare l'attenzione e far riflettere chi legge.Le immagini, insomma,. Nemmeno sul web, dove sono spuntati i primi commenti. «E un etero no? Un ciccione?», chiede polemicamente un vicentino sulla pagina Fb del Comune. «L'avete discriminata voi quella ragazza scivendo “italiana”», aggiunge un altro. L'obiettivo, spiegano i responsabili dell'operazione, è puntare sullatra immagine e frase, per creare un cortocircuito comunicativo e sollevare dubbi sulleche si mettono a chi si incontra per strada. Informazioni su www.vicenzahumanlibrary.it.