Ragazza tenta il suicidio a cavalcioni sulla finestra: salvata da un poliziotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA - Notte concitata per decine di persone quella di ieri 27 giugno nella frazione di Valstagna per un litigio tra una figlia e la mamma, entrambe straniere. Le urla tra le due attorno alle 1 hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno assistito a una scena drammatica: la ragazza a cavallo di una finestra di casa era intenzionata a gettarsi dal terzo piano. Sotto gli occhi della mamma a supplicarla a rientrare in casa. Le urla hanno attirato l’attenzione di un vicino poliziotto della questura di Padova che entrato nell’appartamento ha dialogato con la ragazza per distrarla: con un balzo felino l'ha presa e trascinata all’interno, tra le lacrime della mamma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem di Bassano per ricoverare al San Bassiano l’aspirante suicida per le cure del caso.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768