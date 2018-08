Ragazza in intimo corre in strada di notte: aveva litigato con il fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Non è stato un occasionale incontro a luci rosse, maquello vissuto alle 4 di ieri 30 agosto in zonada un cittadino impegnato in una. Giunto su via della Ceramica ha incrociato un’avvenente ragazza con addosso soltanto la, in stato di forte agitazione. L’uomo con senso civico ha chiamato il 118 e chiesto un soccorso sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato la donna in un’, residente nelle vicinanze. Una volta condotta alla calma la giovane ha raccontato i fatti: nel corso della notte tra lei e il convivente, un 47enne pure italiano, è scoppiata una furiosae per reazione è scappata da casa come si trovava in quel momento, in. L’intervento dei militari del capitano Adriano Fabio Castellari è servito a riportare l’nella coppia.