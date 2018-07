Ragazza di 20 anni capotta con l’auto in tangenziale: miracolata

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Ennesimo incidente sulla tangenziale Nsa 384 che collega la zona industriale cittadina a Thiene, verso il casello dell’A31 Valdastico: la ragazza coinvolta può ritenersiper la dinamica. Alle 20 di ieri due pattuglie del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino sono intervenute per i rilievi di un sinistro stradale. Una Nissan Qashqai condotta da una, dopo avere percorso la rotatoria tra viale dell'Industria e via Garziere nell’imboccare la NSA 384 in direzione di Thiene, per cause in corso di accertamento, ha urtato con la parte sinistra del mezzo sul. Per il colpo la conducente ha perso il controllo del mezzo che si èsulla parte opposta della carreggiata,fortunatamente su altri mezzi in transito. Immediatamente soccorsa dai sanitari del vicino Suem di Santorso la ragazza ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni. Ingenti i danni all’auto.