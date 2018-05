Ragazza 26enne vola con l’auto per 70 metri in un campo: miracolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARCEDO - Spettacolare sinistro stradale attorno alle 9 di questa mattina lungo via Schio,automobilistaper un’uscita autonoma di strada. Al volante della sua auto, giunta all’altezza del civico 42 per cause al vaglio della polstrada di Bassano del Grappa ha perso il controllo della guida ed è uscita dalla carreggiata.L’auto impazzita ha percorso una, impattato lateralmente su un traliccio della linea telefonica per fermarsi all’interno in una macchia di cespugli,rispetto il livello stradale. A notare l’auto incidentata con una giovane donna all’interno sono stati alcuni residenti nella strada che hanno dato l’allarme al 115. Estratta dai vigili del fuoco la 26enne, trovata lucida dai sanitari del Suem e senza gravi lesioni, è stata trasportata all’ospedale di Santorso per le cure del caso.