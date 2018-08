Raffica di furti in negozi ieri mattina: ladri ripresi delle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Raffica di furti nella notte ieri mattina nel quartiere di Magrè e in centro storico. Sono“visitate” attorno alle 5 lungo via Roma a Magrè. I ladri hanno colpito la gelateria: con un tavolino esterno hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso e dal registratore di casa si sono appropriati di circa. Nel vicino negozioi ladri sono penetrati da una finestra e hanno rubato un personal computer oltre al fondo cassa per complessivi. Il terzo assalto in via Roma è stato messo a segno nel negozio: sfondato un vetro d’ingresso il ladri con l’allarme inserito hanno rubato materiale vario per circa. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, le immagini sono nelle mani dei carabinieri di via Maraschin. In centro, in via Mazzini, è stata presa di mira la, aperta da una settimana. Le telecamere hanno registrato il raid: due ragazzi arrivati in bicicletta hanno sfondato il portone d’ingresso. Una volta entrati hanno rubato il(qualche decina di euro), delle birre e un bottiglia di amaro per salire in bicicletta e dileguarsi.