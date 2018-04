Violento scontro auto-moto: centuaro vola per 15 metri, è gravissimo

di Luca Pozza

QUINTO VICENTINO - Sonodi un motociclista rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi in un, lungo la statale Postumia, nel territorio comunale di Quinto Vicentino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi, il centuaro, per cause in corso di accertamento, hauna Jeep Renegade, per poi compiere un volo di almeno 10-15 metri, dopo essere statoAi primi soccorritori le: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Vicenza, ma vista la situazione è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato dall'ospedale di Verona: intubato sul posto il motociclista è stato poi trasferito allo stesso nosocomio berico e subito dirottato nel reparto di rianimazione. Per permettere i soccorsi (compreso l'atterraggio del velivolo) è stato necessario chiudere la "Postumia", con inevitabili disagi al traffico, che sono stati risolti dopo un paio d'ore.