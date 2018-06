Fiamme dal motore, paura sul bus di linea: l'autista si ferma e le spegne

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUINTO VICENTINO -nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14, a, per unche ha interessato un autobus adibito al trasporto urbano di Vicenza che come, in questo caso, arriva anche in alcuni dei comuni dell'hinterland.L'allarme è scattato dopo che dal motore del bus in via Stradona, è uscito del. Ad accorgersi è stato l'autista che ha fatto scendere tutti gli occupanti del mezzo (quattro per la precisione) e poi con unha effettuato un primo spegnimento, fondamentale per evitare che le fiamme potessero avvolgere il mezzo. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme aidi Vicenza che giunti sul posto con una squadra hanno raffreddato del tutto il motore e chiuso l’alimentazione del bus a Gpl.Le cause del principio d’incendio, probabilmente dovute ad un surriscaldamento del vano motore, sono al vaglio dei vigili del fuoco e tecnici dell’azienda Svt, accorsi sul posto. Il servizio pubblico è stato garantito da un altro bus, fatto arrivare sul posto.