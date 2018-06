Quattro bulli postano foto e telefono di una 17enne su sito hard: un incubo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - Quattro ragazzi di 17 anni residenti nella vallata del Chiampo (due italiani, uno originario dell’Est Europa e l’altro del Marocco) sonodalla procura dei minori di Venezia di violazione della privacy, furto ed estorsione nei confronti di uno coetaneo e una coetanea. I fatti risalirebbero al 2016, sarebbero avvenuti in corriera nel tragitto tra casa e scuola a Vicenza.I quattro bulli avrebbero preso di mira un ragazzo e una ragazzaa più riprese piccoli oggetti (un berretto, una cover del telefonino, un libro, un portaocchiali) e 100 euro sfilate dal portafoglio del ragazzo. I bulli si sarebberocon la ragazza. Al suo rifiuto di acconsentire alle loro richiestei quattro avrebbero preso una sua foto dal personale profilo Facebook per postarla su un sito hard con il suo numero di cellulare. Unper la ragazza, durato qualche giorno, fino alla denuncia alle forze dell’ordine. Uno dei quattro bulli avrebbe confessato la bravata hard alla ragazza. I quattro ragazzi dovranno difendersi in tribunale.