Quattro mesi di code e disagi per i lavori alla nuova rotatoria

di Roberto Cervellin

VICENZA - Quattro mesi di passione., lungo la circonvallazione esterna di Vicenza,scompariràAl suo posto arriverà unanell'ambito di un piano urbanistico che in zona porterà anche un supermercato e riqualificherà il sottopasso pedonale.Per gli automobilisti sarà l'inizio di unSì perché con i lavori, al viainizieranno pure i disagi. Deviazioni, chiusure, corsie ridotte., la viabilità del Villaggio del Sole e delle strade vicine sarà«Chiediamo un po' di pazienza ai residenti e a coloro che utilizzano l'arteria», è il commento dell'assessore alle infrastruttureInsommasaranno all'ordine del giorno. L'impatto del cantiere sul traffico sarà rilevante fin dalle prime fasi. Tra le novità, ilall'incrocio con via Brigata Granatieri di Sardegna e la riduzione della corsia più a destra in entrambe le direzioni di viale del Sole. Per tutta la durata dei lavori, l'autobus dellanon entrerà nel quartiere. «Sono certo che l'intervento finanziato dai privati - conclude Cicero - migliorerà sia la circolazione che sicurezza dei pedoni, i quali potranno contare su un sottopasso a norma».