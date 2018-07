Frontale tra auto sulla "bretella": una finisce sopra l’altra, 4 feriti

di Vittorino Bernardi

ZANE’ - Spettacolare frontale lungo la bretella che collega Schio al casello dell’autostrada di Thiene poco dopo le 20.30 di ieri tra due auto, con un bilancio diche per la dinamica poteva risultare molto più grave. Per cause un corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi si sonoI vigili del fuoco di Schio giunti sul posto hanno messo in sicurezza i due mezzi, trovati, e collaborato con il personale del vicino Suem si Santorso nell’assistenza ai quattro occupanti,dalle vetture con contusioni e ferite non gravi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.